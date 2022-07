Alejandro Salas asegura que congresista Jorge Morante le mentó la madre a Pedro Castillo

El ministro de Cultura, Alejandro Salas aseguró que el congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante, insultó fuertemente al presidente Pedro Castillo, al terminó de su mensaje a la Nación que se llevó a cabo en el Congreso de la República este 28 de julio.

“Estaba colocado en una silla en le hemiciclo y tuve que pararme y ponerme en otro lado porque un congresista empezó a mentarle la madre al presidente. No lo identifico, me dicen que es de apellido Morante, no sé de qué bancada es”, expresó.

En entrevista con un medio local, el titular de cultura lamentó esta actitud y calificó de bochornoso este incidente contra el jefe de Estado.

“Eso no se hace, de testigo tenía un parlamentario andino. Yo no soy persona que inventa. No sé de dónde es ni me importa. Tuve que pararme, tomar mi silla y retirarme”, añadió el ministro.