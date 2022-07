Asesinato en el Callao: joven de 26 años sería el culpable de matar a hombre de 56

Un joven de 26 años de edad sería el autor del asesinato que acabó con la vida de Wilmer Benjamín Espinoza Bambarén, de 56 años, en el pasaje 64 del Asentamiento Humano Boca Negra en el Callao. La madre de la víctima impidió que el sujeto escapara de la escena del crimen, sin embargo, resultó herida por el criminal..

El agresor fue identificado como Amor Terry Andree Ríos Vidaurre quien habría apuñalado reiteradamente a Espinoza, y casi decapitarlo, luego que se produjera una riña entre ellos mientras tomaban alcohol. La madre del occiso acudió ante los gritos de su hijo, no obstante, cuando llegó su hijo ya estaba muerto y desnudo en el piso.

La anciana de 78 años impidió que Ríos huyera por la ventana de la vivienda, por la que sufrió de un corte que después requirió de una sutura. "Yo quería salir y ella me impidió el paso yo no me di cuenta que le metí el cuchillo solamente quería salir, la puerta estaba cerrada y me apoyé en la ventana", indicó el joven acusado a la Policía.

Afortunadamente, en ese momento la policía de la comisaría de Bocanegra llegó hasta el lugar de los hechos y detuvo de inmediato a Ríos Vidaurre, quién también estaba desnudo. En la escena del crimen encontraron el cuchillo con el que habrían asesinado a Wilmer Espinoza.

Los peritos de criminalística llegaron primero, unas tres horas después los representantes del Ministerio Público. Este caso ahora quedará en manos de los detectives de homicidios, ellos determinarán el motivo y las circunstancias que desencadenaron el homicidio.