Elecciones 2022: Conoce AQUÍ si eres miembro de mesa para el proceso electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información sobre la elección de los ciudadanos que se encuentran aptas para poder ser parte de las mesas de sufragio que funcionarán el 2 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

El organismo electoral seleccionó a un total de 25 personas para cada una de las 84,323 mesas de sufragio, entre los cuales fueron elegidos los miembros de mesa a través de un sorteo público que se realizó el último viernes 22 de julio.

El hecho se llevó a cabo en la sede central del organismo electoral en Lima, con presencia de personeros de las organizaciones políticas y representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Para la selección de los posibles miembros de mesa, ejecutada con medios informáticos, se tomó en cuenta a los ciudadanos con mayor grado de instrucción de la mesa correspondiente y a los que aún no han ejercido dicha labor.

De este modo, no fueron considerados los ciudadanos con impedimentos para ser miembros de mesa, establecidos en el artículo 57° de la Ley Orgánica de Elecciones.

Entre ellos se encuentran los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, funcionarios y empleados de los organismos que conforman el sistema electoral, autoridades políticas, así como miembros del Ministerio Público que, mientras se efectúa la jornada electoral, ejercen funciones vinculadas a la prevención e investigación de los delitos electorales.

Del mismo modo, fueron excluidos los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que se encargan de la supervisión electoral, las autoridades o representantes provenientes de elección popular y los ciudadanos que son parte de los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el JNE.

De igual manera, no fueron considerados los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. Las personas que han muerto luego del cierre del padrón electoral, también, fueron excluidas en base a la relación de fallecidos remitida por el Reniec.

Cabe resaltar que los miembros de mesa que desempeñen el cargo en los comicios regionales y municipales del 2 de octubre recibirán una compensación económica de S/ 120.00.

¿DÓNDE CONSULTO SI SOY MIEMBRO DE MESA?

En el portal consultaelectoral.onpe.gob.pe de la ONPE se puede saber quiénes han sido seleccionados para ser miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

En el sorteo se determina quiénes van a ocupar los tres puestos de miembros de mesa titulares y los tres suplentes.

Después de hoy, sábado 23 de julio, se puede ver cuál es la lista preliminar de los miembros de mesa para luego iniciar el proceso de tachas, apelaciones e impugnaciones.

MULTAS

La multas para los comicios municipales y regionales de este año son de S/ 230 si no cumples la función asignada de ser miembro de mesa. En el caso de no presentarse a sufragar, la sanción dependerá del estado económico: no pobreza, S/ 92; pobre: S/ 46; y extrema pobreza, S/ 23.

Cabe resaltar, que si no se acude a votar, ni a ejercer el puesto de miembro de mesa o suplente, se deberán pagar dos multas.