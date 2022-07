Villa el Salvador: delincuentes roban camioneta a una familia

Una familia fue víctima de los delincuentes el último martes, al sufrir el robo de su camioneta cuando se disponían ingresar a su vivienda en distrito de Villa el Salvador. Los delincuentes llegaron armados en un auto oscuro y encañonaron el conductor, sin importar que dos de sus hijas estuvieran en el interior del vehículo y fueran testigos del robo.

La esposa del conductor quien también estuvo en el asiento delantero del auto, menciona que el vehículo de los delincuentes se estacionó delante de ellos para evitar que vencen, y posteriormente los encañonaron.

“Yo vi que la pistola estaba apuntando hacia nosotros, el carro de los delincuentes se estacionó delante nuestro. Lo primero que me pasó por la cabeza es agarrar mis dos hijas, abrí la puerta del carro y le dije a mi esposo que les dé el carro. Sali corriendo”.

Asimismo, indica que una de sus hijas mayores fue testigo del momento que ocurrió el robo, cuando los delincuentes también le apuntaron.

“Mi hija no pude dormir, llora, grita, esta asustada y no quiere salir a la calle, pregunta por su papa dice que no quiere que no le pase nada, al igual que me hija la menor que llora bastante”, menciona la agraviada

INVESTIGACIÓN DE LO OCURRIDO

Ante los hechos ocurridos la Policía se a presentado en el lugar del robo. El padre de las niñas a puesto la denuncia correspondiente en la comisaria del sector para las investigaciones correspondientes. Las cámaras de seguridad del lugar grabaron el preciso instante en que esta familia fue víctima del robo de su camioneta.