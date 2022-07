Fueron a comer ceviche y lo “pepeó”: Hombre fue drogado por sujeto que conoció en app de citas

Un hombre de 40 años de edad fue drogado por un sujeto que conoció por la app de citas gay Grindr, en Lima. El afectado se encontró con la otra persona en un centro comercial, donde comieron ceviche; sin embargo, fue pepeado por el desconocido y se aprovechó para robarle sus pertenencias.

“Yo lo contacté por el aplicativo Grindr, quedamos en conocernos en un centro comercial. Por insistencia de él, que no quería quedarse ahí, nos fuimos a comer a una cevichería. Estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 5 aproximadamente. No recuerdo cómo he llegado a mi casa, no recuerdo en absoluto nada”, contó la víctima, que prefirió mantenerse en el anonimato, a ATV Noticias.

La víctima indicó que luego de comer se fueron a su casa, pero que no recuerda nada, solo que despertó y varios de sus objetos de valor habían desaparecido. Además, señaló que prefiere ocultar su rostro por miedo a represalias que podría tomar el delincuente.

Por otro lado, el agraviado mencionó que el desconocido no quiso ser fotografiado. No obstante, tras insistirle, pudo tomarle una foto en que se le ve con lentes de sol. “Él en un principio no quería, incluso le digo que se saque los lentes. Yo insistí y le saqué la foto. Y esa foto la envió por intuición a un amigo mío de confianza, entonces esa es la prueba que tengo de esa persona”, detalló.

Con información y foto de El Popular.