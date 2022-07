CMP: Hay una falsa sensación de seguridad y las personas no se están vacunando contra la Covid-19

Según Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), los ciudadanos se han confiado en que el contagio de la Covid-19 será más rápido y no exigirá hospitalización. Dijo también que prohibir las fiestas sería "un retroceso y la población no la acatará".

“Si es una fiesta en un ambiente amplio ventilado, el uso de la mascarilla no es tan necesario. El problema es cuando tenemos ambiente cerrado, no hay circulación y una persona pueda tener el virus y contagiar al resto de los asistentes”, señaló el especialista.

No se vacunan

“Ya se olvidaron de que seguimos en crisis, más aún estamos en cuarta ola y la gran preocupación del Colegio Médico del Perú (CMP) es que hay una falsa sensación de seguridad: no se está vacunando”, refiere Urquizo en entrevista con RPP.

“La única seguridad de no contagiarse es que hayan recibido la tercera o cuarta dosis de vacuna de acuerdo al calendario del Ministerio de Salud, pero lamentablemente las coberturas son muy pobres: cuarta dosis no llega ni al 20% y tercera dosis no llega ni siquiera al 70%”, añadió.