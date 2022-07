Rodrigo Cuba: así reaccionó cuando Melissa Paredes le mostró video de su hija

Los enfrentamientos entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba continúan, en tanto luchan por mantener la tenencia de su única hija, luego que ambos se separaran. Esta vez, la exconductora y modelo reveló cómo reaccionó el ‘gato’ Cuba cuando intentó mostrarle el video de su hija.

“Cuando vino a recoger el otro día a su hija, también le dije: ‘mira el video’ y se lo puse y me sacó la mano y me dijo: ‘no Melissa, yo no necesito ver nada’”, manifestó Paredes al programa Amor y Fuego. En dicho material, supuestamente, la menor narraría la situación de indemnidad sexual con la que la modelo estaría, presuntamente, chantajeando al futbolista.

Por otro lado, Melissa Paredes cuestionó que siempre quieran tildarla de “la mala”. “Como sea quieren verme a mí como la mala. O sea, yo sé que he cometido errores y hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso”, dijo al mencionado programa de espectáculos.

ENTRE DISPUTAS JUDICIALES

De acuerdo a una demanda que se filtró a la prensa, el futbolista denunció a Melissa Paredes por, presuntamente, haberlo chantajeado y extorsionado si no aceptaba la fórmula de conciliación que ella y su abogado estipulaban. Por otro lado, la modelo estaría amenazando a Cuba con denunciarlo por, supuestamente, haber cometido indemnidad sexual contra su menor hija.

Con información de Perú21