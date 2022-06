Melissa Paredes sobre video que usará contra ‘Gato’ Cuba: “no tiene que ver con algo sexual”

Recientemente se dio a conocer que el futbolista Rodrigo Cuba denunció a su expareja Melissa Paredes por, presuntamente, haberlo chantajeado por teléfono con denunciarlo por “indemnidad sexual” contra su hija si no aceptaba la conciliación que proponía; sin embargo, la exconductora negó dicha situación.

“Solo te puedo decir que el proceso ya se está dando, por lo tanto, no puedo hablar del tema públicamente. Lo que sí he presentado la llamada completa a la fiscalía y en ningún momento ha habido extorsión ni chantaje. Y jamás le he pedido nada a cambio. Cuando acabe el juicio hablaré”, se comunicó Paredes con Rodrigo Gonzáles tras las fuertes críticas que recibía.

NO SE TRATA DE UN TEMA SEXUAL

La modelo también se refirió a los rumores sobre el video que mostrará en juicio contra Rodrigo Cuba, ya que aseguró que no se trata de un tema relacionado a lo sexual. “Los videos no tienen nada que ver con algo sexual, dejen de decir eso. Cuando fui a tu programa dije que no iba por el lado sexual, sino el emocional”, explicó a ‘Peluchín’.

Por otro lado, indicó que no cree que su expareja haya tenido una actitud que afecte la “indemnidad sexual” de su hija, ya que si fuera así no la dejaría a solas con él. “¿Cómo la voy a mandar a mi hija con su papá si pienso algo así? No le pedí nada a cambio, eso no tiene nada que ver, me da pena que mi hija este envuelta en esto de una manera sexual”, aseguró Paredes.

Con información de Infobae.