Día del Padre: Médicos papás de EsSalud se convierten en héroes sin capa

En el marco del Día del Padre que se celebra este domingo 19 de junio, dos médicos y padres de familia del Hospital Nacional Alberto Sabogal de EsSalud se convierten en verdaderos héroes sin capa al seguir salvando vidas en otras actividades y facetas.

Es el caso del médico emergenciólogo Luis Ardiles Paullo, padre de tres hijos de 3, 5 y 8 años que atiende a pacientes críticos en el servicio de emergencia del hospital Sabogal pero también salva vidas como bombero de la Compañía Magdalena 36.

Luego de terminar su turno en el hospital Sabogal, el doctor Ardiles, de 32 años, se saca su bata blanca para ponerse su traje rojo de bombero y seguir salvando vidas. Actualmente tiene el cargo de teniente médico en su compañía.

“Este amor por salvar vidas nace cuando era pequeño y es la razón por la cual estudié la carrera de medicina e hice mi especialidad en emergencias y desastres, ya que es un área que se encarga de atender a pacientes más críticos y que sus vidas están en riesgo”, explicó.

Confesó que su vocación de servicio por el cuerpo de bomberos voluntarios nació cuando hizo su especialidad en medicina de emergencias y desastres y por ello desde el 2015 alterna su faceta de médico con la de bombero.

“Hay una mística que solo los bomberos la conocemos. Siempre utilizo una frase importante cuando la vida está en riesgo, el salvarla es un deber para nosotros y con todo el amor del mundo los bomberos también hacemos esa labor”, manifestó.

El doctor Ardiles señaló que siempre busca los momentos ideales para estar al lado de sus pequeños hijos y pasar tiempo con ellos.

“Mientras mis hijos están en el colegio o descansan, asisto a mi compañía de bomberos, cubro servicio y posteriormente continuo con mi guardia en el hospital. Siempre operativo para dar lo mejor de mi persona y seguir salvando vidas”, anotó.

MÉDICO GENEROSO

Otro caso digno de resaltar es el del doctor José Eduardo Málaga Herrera de 48 años, médico neurólogo del hospital Sabogal, que brinda atención oportuna a pacientes asegurados en el servicio de Neurología desde hace más de 10 años, atendiendo consultas y procedimientos.

Este generoso médico, padre de dos niñas de 7 y 14 años, luego de atender a sus pacientes y brindarles un tratamiento oportuno, invierte su tiempo en apoyar a los más necesitados. Es común verlo llevando víveres y alimentos a los comedores populares.

Contó que en una ocasión llevó artículos de primera necesidad a los cerros de San Juan de Lurigancho donde existe extrema pobreza para apoyar a las madres que preparan las ollas comunes que se han instalado por necesidad económica.

“Lo que me motiva es que también tuve necesidad de niño y se lo que es no tener lo mínimo adecuado para el desarrollo y crecimiento. Me siento feliz de apoyar y ver esas caritas sonriendo es suficiente, no necesito más”, dijo.

El doctor contó que en una ocasión regaló una computadora laptop a una madre asegurada, quien lloraba en la consulta porque no podía apoyar a su hijo con sus estudios por su precariedad económica.