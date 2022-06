Barcos reveló que se conmovió al conocer la precaria casa de su niñera: "yo fui pobre pero no así"

El delantero y campeón reciente del club Alianza Lima, Hernán Barcos, brindó una entrevista exclusiva a Jesús Alzamora en su canal de Youtube, en la que dio detalles acerca de la compra del departamento que le hizo a la niñera de sus hijos.

El jugador nacido en Argentino contó que un día llevó a Mary en su camioneta hasta su casa ubicada en Carabayllo y tras conocer, quedó conmovido por el estado precario que vivía la trabajadora de su hogar junto a sus cuatro hijos.

"Era una casa de madera, un cuadrado de 20 metros, yo entré le ayudé con las cosas que le habíamos dado y salí de ahí con mi mujer sorprendidos y golpeados, porque yo fui pobre, pero no así. Mi esposa me dijo tenemos que ayudar a Mary, que llevaba solo 20 días trabajando con nosotros", reveló.

SOBRE LA GOLEADA DE RIVER

“Es muy difícil de explicar, yo estuve adentro en el 8-1 y es muy difícil explicar lo que pasó, es difícil dar una razón porque no hay razón para perder 8-1. ¿Qué pasó? Yo hice lo mismo que en los otros partidos, mis compañeros también, solo que en este entró uno, otro y otro y no tuvimos reacción, eso es lo que a mí me dejó mal, no hubo rebeldía”, indicó el deportista de 38 años.

“No dábamos tres pases seguidos y cuando salías un poco y la perdías, River te atacaba y te clavaba. Nos pegó fuertísimo a todos, no supimos sacarlo adelante. River no te baila, te juega, es un rival que se respeta, no te quiere humillar, jugaron de la misma forma del minuto 1 al 90. No le puedes pedir al rival que afloje, tienes que darle tú un poco más”, sentenció.