Ley Nacional del Cáncer: Asociaciones de pacientes lanzarán “Semáforo Oncológico”

A través del portal web “Semáforo Oncológico”,10 asociaciones de pacientes con cáncer buscan velar por la implementación de la Ley Nacional del Cáncer; que garantiza la cobertura universal y gratuita para los 175 mil peruanos que sufren este diagnóstico. Luego de dos meses de publicado el reglamento, las entidades encargadas no emiten pronunciamiento al respecto y el problema es que sin el avance de estas disposiciones la ley no puede aplicarse.

La iniciativa pretende informar los avances de esta ley, mediante los colores característicos de un semáforo: rojo indicará el vencimiento de plazos de las disposiciones; las de amarillo, serán las que están por vencer y las que estén en verde, serán las que sí se llegaron a cumplir.

“Esta iniciativa nos ayudará a poder alertar, informar y educar sobre la situación de la Ley Nacional de Cáncer. Queremos invitar a todos los peruanos a visitar el “Semáforo oncológico” que estará activo en las próximas semanas en una web y en Instagram. Debemos tener presente que esto es un compromiso de todos, la ley beneficiará a todos los peruanos, nadie está libre, recordemos que mensualmente se diagnostican casi 6 mil personas,” destacó Susana Wong, directora de Lazo Rosado Perú.

Hasta la fecha se han vencido tres disposiciones complementarias del reglamento de la ley, referidas a los procesos de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias, (medicamentos y tratamientos innovadores), no se ha definido el umbral de alto costo, que define el rango de cobertura de tratamientos, y finalmente tampoco se ha presentado los documentos normativos para la gestión de la red oncológica, la cual aporta en temas de descentralización.

“Esto no acaba con la promulgación de la Ley o publicación del reglamento, existen muchas cosas que faltan trabajar. La falta de definición del umbral de alto costo, el cual marca el rango de cobertura sobre el valor del tratamiento anual para un paciente que necesita un medicamento o procedimiento considerado de alto costo, es un candado que no deja avanzar la ley. Por otro lado, contamos con un presupuesto limitado, es algo que causa mucha indignación, soy paciente oncológico, sufro en carne propia de estos estragos actualmente y exijo que se cumpla la ley. El gobierno debe entender que el Cáncer no espera, y que no nos estamos muriendo, ellos nos están matando”, remarcó Indyra Oropeza, presidenta de Con L de Leucemia

Para las asociaciones resulta vital que se avance con el cumplimiento del Reglamento de la Ley Nacional del Cáncer y que el Gobierno se mantenga atento a sus sugerencias y reclamos. Es urgente la definición del umbral de alto costo, elaborar y aprobar los documentos normativos para la evaluación de las ETS y para la Red Oncológica, así como la asignación de un mayor presupuesto y el desarrollo de mecanismos para reducir la burocracia en distintos procedimientos como la evaluación de nuevos tratamientos y medicinas actualizadas que se usan en países desarrollados.

La iniciativa del semáforo oncológico es impulsada por asociaciones como A-Cáncer Perú, Con L de Leucemia, Lazo Rosado Perú, Oncovida Perú, Reprolacc, Colectivo Ciudadano, Educando Perú, Luz de Esperanza, Vida sin Cáncer y Unos días con Bobby, que estarán lanzando una web informativa y una página en Instagram, en donde los ciudadanos podrán encontrar información sobre el cumplimiento del Reglamento de la Ley Nacional de Cáncer.