Tragedia en VMT: una bebé de un año falleció tras volcarse mototaxi en el que viajaba

En Villa maría del Triunfo (VMT), una niña de tan solo 1 año falleció por la imprudencia del conductor de un mototaxi, identificado como Fredel Q. La unidad terminó volcada luego que el chofer, que iba a excesiva velocidad, realizó una maniobra temeraria para evitar chocar con un auto.

El suceso se produjo en el cruce de las avenidas Salvador Allende con el Triunfo, el mototaxi habría pasado la velocidad permitida y terminó volteado tras impactar contra una vereda. Según reveló la madre de la bebé, su mejor hija, no pudo soportar el fuerte impacto y falleció en el acto.

Juntan firmas

"Mi pequeña fue la más afectada porque todo el peso del mototaxi le cayó encima, creo que el conductor se encontraba en estado de ebriedad pues manejaba a gran velocidad, yo le pedía prudencia y él me decía no pasa nada señora no se preocupe", declaró la mujer entre lagrimas.

Familiares de la niña fallecida señalaron que están juntando firmas para solicitar que no suelten al conductor, que fue llevado a la comisaría, y sea procesado por la muerte de la niña. Señalaron que estarán pendientes del proceso, ya que su imprudencia le costó la vida a un ser inocente.