Anuncian paro de transportistas este 4 de julio por incumplimiento de acuerdos del Gobierno

Nuevamente colectiveros y gremios de transportistas anunciaron una nueva paralización para este 4 de julio en Lima y regiones, debido a que el Gobierno y el Congreso no habrían cumplido los acuerdos a los que llegaron anteriormente, además, por la suba de combustibles.

Giovanni Diez, vocero de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, indicó que esta huelga está dirigida contra el sistema, no solo contra el Gobierno y el Congreso, pues a su parecer “se deberían ir todos”. En cuanto al Ejecutivo, indicó que se comprometieron a estabilizar el precio de los combustibles y peajes, pero no se ha logrado ello, además, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible no estaría funcionando, indicó el vocero.

Por otro lado, Giovanni Diez dijo que el Gobierno se comprometió a realizar ajustes en la norma para terminar con los operativos “abusivos” de la fiscalización, pero tampoco se ha cumplido esa promesa. En tanto, dijo que el Congreso aún no ha aprobado el proyecto de ley del Ejecutivo que condonaría las papeletas impuestas a los transportistas durante la emergencia sanitaria.

CONCESIONES DESDE EL MTC

Durante la gestión de los exministros Juan Silva y Nicolás Bustamante, se otorgaron varias concesiones a los transportistas. Uno de estos beneficios fue formalizar a los colectiveros de rutas interprovinciales, con su respectivo empadronamiento, además les prometieron reestructurar a la Sutran y su potestad de sanción, así como anular sus multas.

RETROCEDER EN LA REFORMA DE TRANSPORTE

En tanto, la representante de la Confederación Nacional de Transportistas de Autos Colectivos de Lima y Callao, Rina Huacre, dijo que su gremio se sumará a la paralización debido a que exigen que sus rutas sean formalizadas, pero ello contravendría la reforma del transporte. Para Luis Quispe, director de la ONG Luz Ambar, si se formaliza a los colectiveros se pondría en riesgo la vida de los usuarios y se agravaría más el caótico tránsito de Lima, por lo que pidió al nuevo ministro de Transportes no ceder ante los chantajes.

Cabe destacar que el gremio de transporte formal del vocero Martín Ojeda, el Consejo Nacional de Transporte Terrestre, no apoya dicha paralización, pues indicó que el dirigente de esta protesta “apoya la alta ilegalidad que afecta al usuario directamente”.

Con información de La República.