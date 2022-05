Cécica Bernasconi presenta en exposición sus nuevas creaciones en cerámica y lana

Cécica Bernasconi, es actriz de teatro, televisión y cine, además de productora de teatro, con más de 26 producciones. Y por si fuera poco, paralelamente a su trabajo en las tablas, no puede dejar su otra pasión que es la de encerrarse en su taller para crear piezas en cerámica, madera y ahora también en lana.

Todas estas nuevas creaciones la presentará este 9 de junio en la Galería Indigo de San Isidro, en lo que será su tercera exposición denominada simplemente CÉCICA.

La artista, esta vez, nos presenta una serie de coloridas alfombras hechas a mano con lana de oveja. Cabe destacar, que hacer cada una, le ha demorado a la artista aproximadamente entre 4 a 6 meses.

También pondrá en exhibición una serie de esculturas lúdicas de cerámica, hechas cada una a mano, cuya característica principal es la de ser piezas únicas.

Para no perder su estilo, todo su trabajo tiene un colorido muy lúdico y alegre. Tal como dice ella: “Los colores alegres me remiten a mi infancia y me llenan el alma y dan alegría a mi vida”.

Sobre la exposición

La exposición estará abierta al público del 9 de junio al 5 de julio en la Galería Indigo, ubicada en Av. El bosque 260-263 San Isidro.

Horarios: de lunes a sábados de 10:30am. a 19:30pm. Domingos de 10:30 am a 19:00pm.