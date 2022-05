Juez ordena desalojo de hijos de Cesar Acuña del terreno Soccer City en Trujillo

A través de la resolución emitida por el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo se dictaminó el desalojo de los ocupantes ilegales de los dos terrenos de más de 23.000 metros cuadrados, incluido del local comercial llamado Soccer City, ubicado en la quinta etapa de la Urbanización San Andrés de Trujillo.

Asimismo se dio a conocer que entre los registrados como ocupantes de los predios se encontrarían los hermanos Kelly y Richard Acuña.

¿POR QUÉ SE DIO EL DESALOJO?

Se sabe que este proceso judicial comenzó en el año 2000 cuando la inmobiliaria San Vicente habría iniciado un proceso contra José García Marcelo, acusándolo de haberse apropiado ilegalmente de los predios, quien los vendió de forma ilícita.

Ocho años después, en 2008, la Segunda Sala Civil confirmó la sentencia dándole la razón a la inmobiliaria, quienes aseguran le habían advertido a Rosa Núñez, ex esposa de César Acuña, que no adquiriese el predio a través de García Marcelo, sin embargo haciendo caso omiso, la exesposa de Acuña construyó sobre el lugar, realizando maniobras dilatorias a fin de no entregar el bien en cuestión.

Tiempo después Rosa Acuña transfirió la propiedad a sus hijos Richard Frank y Kelly Rosalyn Acuña Núñez, quienes pidieron la nulidad de la sentencia alegando ser posesionarios desde 2004, sin embargo un registro judicial hecho en 2005 describió el terreno como un sembrío de coliflores en el que habitaban solo guardianes del predio.

Debido a este hecho Richard y Kelly Acuña, la fiscalía solicitó ocho años por delitos contra la fe pública.