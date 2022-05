Cae robando celular y da insólita justificación: Son para comprar pañales con descuento

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un sujeto tras robar un teléfono celular un motorizado en plena calle en el cruce de las avenidas México y Palermo, en el distrito de La Victoria.

El detenido identificado como Jordy Josue Arana, de 21 años, conocido como ‘Malafacha’, no tuvo mejor manera de justificarse ante los agentes policiales asegurando que robó para comprar los pañales de su hija, incluso los adquiría con descuento, según informó Latina.

“Mi hija no tiene pañales, yo sé que no es justificación. Mi hija no tiene pañales ni pañitos y aparte tengo que comprar formula”, manifestó durante su detención a las autoridades.

TENÍA DESCUENTOS EN PAÑALES

“¿Cuánto te iban a dar por el celular?”, le consultó una agente PNP. El detenido respondió: “200 soles″. “¿Con eso ibas a comprar pañales?, le preguntó el agente. “En Inkafarma tengo descuentos”, agregó el detenido.

CAPTURAN A SU CÓMPLICE

Los efectivos policiales también capturaron a un sujeto de nombre Omar Muñoz Romero (18), cómplice de ‘Malafacha’. El intervenido cuenta con antecedentes policiales por asaltos. Cabe resaltar, que ambos detenidos fueron conducidos a la comisaría de La Victoria.