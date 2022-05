Ricardo Márquez sobre Pedro Castillo: “Le dije al presidente que no puede hablar de la Constituyente”

El presidente de la SNI, Ricardo Márquez en entrevista con 2022 en 24 Horas señaló que en las veces en que se ha reunido con el presidente de la República Pedro Castillo le dijo que el tema de la Asamblea Constituyente no era viable.

“Las tres o cuatro veces que me reuní con el presidente le dijo que no puede hablar de la Constituyente, quienes generan trabajo son los privados […] habar de la Asamblea Constituyente es dañino para el país”, señaló.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE UNA PROPUESTA POPULISTA

En ese sentido para el presidente del SNI manifestó que el tema de la Asamblea Constituyente solo habría sido una estrategia del gobierno de Pedro Castillo para no perder la aprobación de la población.

“Por no perder la aceptación de la población iniciaron con la Asamblea Constituyente, por que si no ya estarían con una aceptación del 10%. El problema de la inflación en el Perú es que es el único país que no admite al privado que genera trabajo”, explicó.