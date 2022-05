Caso Solsiret: Padre de víctima se pronuncia tras liberación de los acusados

Tras la disposición de liberación de los acusados por exceso de carcelería, por parte del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, el caso Solsiret habría tomado un rumbo distinto, por lo que Carlos Rodríguez, padre de la víctima se pronunció ante este hecho.

Rodríguez habría manifestado que la notificación por parte de la fiscalía, le habría llegado el día 12 de mayo, sin embargo, un día después, se habría emitido esta nueva disposición.

“Tienen que pagar una caución de 60 000 soles cada uno y yo creo que sí la pueden pagar. Así que los señores ya salen absueltos. Ahí no importa si es convicto confeso o no”, declaró Rodriguez para un medio local.

Del mismo modo el progenitor de la víctima acusó que la justicia solo funciona en base a las posibilidades económicas que pueda tener una persona.

“Lo único que tienen que hacer es depositar el monto y están en libertad. Esto no lo puede variar nadie porque así funciona el Perú. (...) si tienes plata, bien, si no tienes dinero, mal. Esa es la verdad del Perú.”, finalizó.

SOBRE LA POSIBLE APELACIÓN

Por otra parte Carlos Rodríguez, señaló que no pretende apelar esta disposición, ya que habría perdido la confianza en la justicia peruana, y considera que sus pruebas y papeles presentados, no tendrían validez ante la fiscalía, tras la nueva sentencia dictada.

“Yo voy a esperar, ya perdí ya, pero voy a perder bien (...) voy a estar presentando papeles, ¿de qué vale? De nada. Solamente esperar que le den libertad. Honestamente, he perdido la fe. Que se cumpla la ley. Me tocó perder ahora. Es muy triste porque la justicia en el Perú no existe”, acotó.