EsSalud: Aprenda a identificar la afasia, trastorno del querer y no poder comunicarse

Adultos mayores en alerta. La noticia de que la estrella de cine Bruce Willis se retiraba de la actuación, tras ser diagnosticado con afasia, ha despertado muchas preguntas acerca de este mal.

Según la doctora Ivett Cruz Salazar, médica neuróloga del Hospital Luis Negreiros Vega de EsSalud, la afasia no es una enfermedad, sino un signo neurológico que afecta, generalmente, a los adultos mayores de 65 años.

La afasia se caracteriza por ocasionar la pérdida del lenguaje y afectar la capacidad expresiva o comprensiva del paciente. “Las causas son múltiples. Desde infartos cerebrales, hemorragias intracerebrales, hasta tumores o traumatismos que dañan el área del lenguaje. Ocurre también en las demencias seniles avanzadas que afectan los lóbulos del cerebro que provocan la pérdida del lenguaje”, explica la especialista de EsSalud.

La doctora Cruz Salazar señaló que la afasia es frecuente en personas adultas mayores de 65 años y son provocados por eventos isquémicos o hemorragias. Es menos frecuente en adultos jóvenes. Los factores en riesgo más frecuentes son la hipertensión arterial y la diabetes mal controlada, la dislipidemia (colesterol y triglicéridos elevados) o problemas cardiacos.

Tipos de afasia

El tipo de afasia que padecerá el paciente se determina por la zona donde se localiza la lesión cerebral. Puede ocurrir a nivel del frontal (área de Broca) provocando alteración del lenguaje expresivo.

El afectado podría incluso comprender lo que ocurre a su alrededor, pero no podrá expresarse verbalmente. En ocasiones no emite ni una sola palabra, en otras puede hablar, pero no se le entiende. Eso se produce cuando hay una lesión a nivel frontal.

Cuando el daño se da a nivel temporal y afecta específicamente el área de la comprensión del lenguaje (área de Wernicke), puede provocar una afasia de comprensión. En este caso el paciente puede hablar, pero no comprende lo que se le dice. Esto califica como afasia de expresión.

Prevención y tratamiento

La especialista hace hincapié en que es necesario controlar los factores de riesgo en los adultos mayores ya que, como se dijo anteriormente, son propensos a sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

La forma de inicio de la afasia es súbita o brusca. Los familiares deberán reconocer las señales de esta afectación como la pérdida del lenguaje expresivo o comprensivo generalmente, pero, en algunos casos, la pérdida del lenguaje es total.

La afasia generalmente está asociada a otros signos neurológicos como la falta de fuerza del hemicuerpo derecho, asimetría facial y otros. Si se detecta el déficit neurológico antes de las tres horas y media, será tributario de un procedimiento especial llamado trombólisis, que permite mejorar rápidamente, a veces con secuelas mínimas no invalidantes.

Si el paciente es un adulto mayor y recibe rehabilitación rápida, tiene más probabilidad de que su recuperación sea mayor. Para la afasia, la terapia de lenguaje buscará mejorar la capacidad de comunicación al recuperar la mayor parte del habla posible.

Asimismo, enseñará la forma de compensar este déficit y hallar otros métodos para comunicarse.

La recuperación de las habilidades del lenguaje suele ser un proceso relativamente lento, pero la mayoría de personas logrará avances en sus niveles de comunicación.

La doctora Ivett Cruz subrayó la importancia de la atención primaria en los establecimientos de primer nivel, en la promoción y prevención de los accidentes cerebrovasculares y evitar así la discapacidad del lenguaje y otros.