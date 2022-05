Historia podría dar un giro: acusan a padrastro de menor venezolano de ser el verdadero agresor

La historia del niño venezolano golpeado al interior del colegio Víctor Raúl Haya de la Torre, en Puente Piedra, podría dar un giro. Padres de familia del centro educativo, acusan al padrastro del escolar de ser el verdadero agresor. El menor ha quedado con daño cerebral.

La madre del adolescente acusado de ser el responsable del ataque, dijo que una vez vio al padrastro esperar a la víctima con un palo en las afueras del colegio. Recordó que el estudiante de 11 años no quería salir de la escuela por temor a ser golpeado por el sujeto.

Internado en el Hospital del Niño

Esta versión fue respaldada por varios padres de familia de dicho colegio. “En el salón nunca ha habido violencia, los niños dicen que no, que no ha pasado nada de eso, son 28 niños que aseguran no haber visto nada”, indicó una madre de la escuela.

El menor está internado en el Hospital del Niño de Breña, tiene un esguince cervical y derrame cerebral producto de los golpes que habría recibido de su compañero o del padrastro. Sufre de dolores de cabeza, vómitos y desmayos, informa El Popular.