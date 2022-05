Obreros de limpieza pública protestan exigiendo a municipio de Lima mejores condiciones laborales

Esta mañana, en pleno domingo 1 de mayo, Día del Trabajo, obreros de limpieza y empleados del municipio de Lima realizaron un plantón en el cruce de los jirones Camaná y Junín, exigiendo mejores condiciones laborales y que el nuevo burgomaestre, Miguel Romero, acate la Ley 31254.

La secretaria general del sindicato de trabajadores, Magdalena Jorge, en entrevista con La República, recordó el trato que recibieron por parte del vacado Jorge Muñoz Wells, a quien lo señalan como el responsable de que no se haya establecido una mesa de diálogo con los gremios.

"Ellos nos tratan como objetos descartables"

"Nosotros ganamos aproximadamente 30 soles diarios y eso no alcanza para nada. (…) El alcalde nunca da la cara y lo único que hace es poner rejas para que no lleguemos a la Municipalidad de Lima. Jorge Muñoz no ha tenido responsabilidad humana para solucionar nuestros problemas", mencionó la dirigente.

Por otro lado, Jazmín Leiva, subsecretaria del sindicato de trabajadores de la Municipalidad de Lima, hizo un llamado para que el nuevo burgomaestre metropolitano cumplan con lo impuesto por la ley, a fin de que dejen de vulnerar sus derechos laborales, "Ellos nos tratan como objetos descartables​", señaló.