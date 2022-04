Identifican a sujeto que casi mata a su perro a golpes como un trabajador del Congreso

Figueroa no solo reporta el hecho actual de maltrato animal, sino que registra otra denuncia del 2019 por violencia contra la mujer. Actualmente se ha dado a la fuga y no se sabe de su paradero.

Vecinos de un condominio de Alto Colonial en Cercado de Lima denunciaron las agresiones por parte de un hombre a su perro de raza Bulldog Inglés. Las cámaras de seguridad del lugar captaron las horribles imágenes donde se observa cómo el indefenso animal sufre severos golpes e intentos de ahorcamiento en manos de su dueño. Los aullidos del can alertaron a los residentes y fueron en su ayuda. La mascota acabó con contusiones en todo el cuerpo y presenta un ojo herido que apena puede abrir y fue llevada a la comisaría del sector.



Tras ello, el despiadado agresor fue identificado como Jonel Figueroa Zárate, quien es trabajador de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso, que depende de segunda vicepresidencia encargada por el también congresista Enrique Wong. Figueroa no solo reporta el hecho actual de maltrato animal, sino que registra otra denuncia del 2019 por violencia contra la mujer. Hasta el momento se sabe que se encuentra como no habido.



Por otro lado Rossmeri Rivera Huamán, quien se identificó como esposa del Figueroa Zárate, se presentó ante la comisaría el día de ayer por la noche y reclamó la entrega del perro agredido. Los efectivos policiales le consultaron por qué se produjo la agresión al animal y ella respondió que el perro se comportaba mal y lo único que hizo su marido fue “corregirlo”. Los agentes le pidieron que se retirará.



Ante este hecho, su hermana Karen Rivera Huamán, y también asesora de Enrique Wong Pujada, acudió a la dependencia policial a reclamar por presuntos maltratos a Rossmeri. La policía también le pidió que se retire y ella respondió con amenazas.

Actualmente, la Fiscalía ya está a cargo de este caso y el can permanecerá en la comisaría.