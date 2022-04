Jorge Muñoz, vacado por el JNE, culpa al Gobierno: "He sido crítico porque hay un trabajo muy malo"

Jorge Muñoz, quien fue vacado de la Alcaldía de Lima por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), atribuyó al Gobierno de Pedro Castillo el fallo que declaró fundado este pedido al considerar que ejercía como autoridad provincial de Lima mientras era parte del directorio de la empresa estatal Sedapal.

"En los últimos tiempos he sido muy crítico con el Gobierno y no porque tenga alguna ojeriza particular, sino porque hay un trabajo muy malo, que nos está llevando a un desprestigio como país. El hecho de que yo critique esas cosas ha hecho de que el Gobierno cada vez tenga algunas actitudes menos empáticas para con mi persona", indicó.

"Justo sale un fallo de esta naturaleza cuando yo estoy siendo más crítico, y lo que me hace pensar esto es que, por ejemplo, para algunos se aplica estrictamente la norma, con apego riguroso, y para otros, como el caso de la señora Dina Boluarte, hay una permisividad", agregó.