¡Héroes! Médicos de EsSalud salvan vida de paciente con malformación cerebral en hospital Sabogal

De vuelta a la vida. Un súbito desmayo llevó a Manuel Alexander Moreno directo al servicio de emergencia, mientras su familia no imaginaba que una grave malformación arteriovenosa en el cerebro comprometía gravemente su vida.



La oportuna intervención de los especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren puso punto final a un problema que en cualquier momento podía llevarlo a la muerte.



El doctor Sandro Sánchez Aguilar, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Sabogal, relató que el paciente llegó a la emergencia del nosocomio con una hemorragia cerebral que lo llevó a una pérdida de conciencia.



Tras realizar estudios vasculares cerebrales como la “Angiotem”, se comprobó que la malformación era de grado SM3, una lesión profunda que comprometía partes vitales con un grado de secuela de alto riesgo.





“Las consecuencias del sangrado en esta zona centro del cerebro, que controla todas las funciones importantes y vitales, puede producir riesgo de vida o de nuevos sangrados con secuelas severas. Por lo tanto, la importancia de operar este paciente, aún con el riesgo de ingresar a una zona compleja, era porque comprometía mucho su vida”, explicó el especialista de EsSalud.



La intervención duró ocho horas y media, donde se realizó una craneotomía con exéresis de la malformación arteriovenosa con micro disección de los vasos sanguíneos anómalos. Este procedimiento requiere el uso de un microscopio quirúrgico muy especial, ya que permite visualizar los vasos sanguíneos pequeños, los mismos que tendrán que ser disecados o anulados con pinzas de microcirugía para disminuir el riesgo de sangrado al mínimo.



El jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Sabogal indicó que se logró intervenir con éxito la malformación y que la recuperación del paciente ha sido sorprendente, algo que el señor Manuel Alexander Moreno confirma.



“Me siento bien de salud. Es como si no me hubieran operado porque no siento ningún tipo de dolor. A los médicos de EsSalud quiero agradecer el trabajo que hicieron por mí”, señaló el paciente era dado de alta en perfectas condiciones.



El doctor Sánchez indicó que estas malformaciones suelen ser detectadas al momento del nacimiento o en la niñez. Indicó que es poco frecuente que la anomalía se manifieste en etapa adulta, como en el caso del señor Moreno.



El especialista recomendó que, si presentamos continuas cefaleas, dolores de cabeza, náuseas o convulsiones, debemos acudir a un especialista inmediatamente, más aún cuando los síntomas se presentan en niños.



El Hospital Nacional Alberto Sabogal reafirma su compromiso con los asegurados, garantizando la realización de cirugías de alta especialización y respetando todas las medidas sanitarias de bioseguridad que exige la pandemia.