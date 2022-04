“Rapero estafador”: Detienen a sujeto con 6000 dólares falsos y confiesa su delito rapeando

“Ya perdí, estoy en la comisaría aquí y no me importa si le meten free” fue la rima que entonó el joven cuando dio su declaración ante las autoridades tras ser capturado en San Juan de Lurigancho.

Un joven identificado como Jerry Bruce Cayllupe Espinoza fue capturado con 6 mil dólares falsos que iba a entregar a un cambista. Lo curioso del caso es que, durante el interrogatorio en la comisaría, confesó su crimen a través de un rap bastante original.



El pelotón Cobra de la PNP, encargados del operativo, detuvieron al delincuente entre la Av. Malecón Checa y el paradero 7 del distrito de San Juan de Lurigancho debido a que se encontraba en actitud sospechosa. Al ser intervenido, encontraron que tenía en su poder 60 billetes de 100 dólares cada uno. Se verificó que dicho dinero era falsificado debido a que tenían el mismo número de serie.



El coronel Iván Pimentel, Jefe de la División de Emergencias detalló que una cantidad de 17 billetes tenían el mismo número de serie, mientas que 15 tenían otro igual. “Casi todos los billetes tienen la misma numeración”, afirmó la autoridad, quien además agregó que el detenido ya contaba con antecedentes penales.



Un hecho que sorprendió a los efectivos policiales fue que durante el interrogatorio, el joven admitió su delito al ritmo de un rap. "Ya perdí, estoy en la comisaría aquí y no me importa si le meten free. Así pagó, así pagué, así perdí y así jaque mate fue así”, fue el rap que entonó el detenido.

Callupe Espinoza reveló que él solo iba a ser el intermediario de la ilícita transacción por la que iba a terminar recibiendo un pago de S/100 por recoger y entregar los billetes falsos.



"Inicialmente dijo que simplemente era él que trasladaba (el dinero falsificado), pero posteriormente manifestó que iba a ser entregado a un cambista como parte del pago de un préstamo que habían hecho”, señaló el coronel Pimentel.



Las autoridades no descartan que el delincuente pretendiera hacer ingresar dicha suma de dinero al mercado financiero, por lo que estará detenido en la Depincri de San Juan de Lurigancho mientras continúan las investigaciones y el interrogatorio para conocer la procedencia de los billetes falsificados.