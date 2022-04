SJL: Joven es secuestrada por la excónyungue de la actual pareja de su madre

Una adolescente de 18 años fue secuestrada por la exconviviente de la nueva pareja de su madre en el distrito de San Juan de Lurigancho. La secuestradora, identificada como Guillermina Álvares Condo, de 49 años de edad, cometió este delito porque no soportó la separación y quería que la madre de la víctima se viera obligada a terminar la actual relación que tiene con el hombre.

“Por tu culpa Marina, te dije que te alejaras de Oscar, pero no me hiciste caso. Te mandé mensajes y no me hiciste caso, ahora tu hija va a pagar todas las consecuencias”, se le escuchó decir a la mujer mientras enseñaba un cuchillo de cocina y lo grababa con su teléfono celular.

“Esto es para que la próxima no te metas en una relación, a la próxima vas a tener que recoger a tu hija de la morgue”, agregó.

El general Charles Infante, jefe de la División Policial Este 1, señaló a América Noticias que habría tres implicadas en la privación a la libertad de la agraviada. “Hemos llegado a establecer que las involucradas serían una madre, su hija mayor de edad y la otra menor", declaró la autoridad policial. "La denuncia fue hecha Depincri del distrito, pero las capturamos en Ate Vitarte", agregó.

Álvares Condo fue detenida y liberada junto a sus dos hijas, ya que en el transcurso de las horas para llevará un juicio bajo comparecencia. Actualmente, las autoridades siguen haciendo las respectivas investigaciones.