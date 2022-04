Excomando Chavín de Huántar: "Nos sentimos indignados desde el primer día que entró Pedro Castillo"

El excomando Chavín de Huántar, Armando Abanto, en entrevista con 2022 en 24Horas se pronunció ante el incidente durante el 25 aniversario del operativo Chavín de Huántar, en que algunos excomandos se retiraron antes del inicio del la ceremonia en la que participaba el presidente Pedro Castillo.

"Nosotros no sentimos indignados desde el primer día que fue nombrado Pedro Castillo, por qué el desarrollo de las elecciones fueron fraudulentas y no transparentes, y hasta la fecha no se ha aclarado", señaló.

GOBIERNO SOLO BUSCARÍA EL PODER

Asimismo, Armando Abanto, consideró que el Gobierno debería de tomar otro rumbo pero señaló que desde su opinión esto no sería posible y que solo buscarían obtener el poder y desestabilizar al Perú.

"Ellos están con un proyecto que viene desde que entraron al poder, desestabilizar al Perú, crear el caos con el objetivo de tener el poder", aseguró