¡Atención! conoce AQUÍ los distritos donde mañana jueves 21 habrá corte de luz

La empresa Enel Perú informó que, a fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, este jueves 21 de abril se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

La suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Jueves 21 de abril

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 18:00

JR. HUANCAVELICA CDRA. 33, JR. ICA CDRA. 33, AV. 27 DE NOVIEMBRE CDRAS. 4, 5, 6, 7, 33, 34, JR. CHACHAPOYAS CDRAS. 0, 4, 34, JR. PASCO CDRAS. 32, 33, 34, JR. HUÁNUCO CDRAS. 4, 34, JR. ANDAHUAYLAS CDRAS. 4, 5, 6, 7, 32, 33, JR. JUNÍN CDRAS. 3, 33, AV. PERÚ CDRAS. 32, 33, 34, 35, JR. IQUITOS CDRA. 4, JR. AYACUCHO CDRAS. 32, 33, JR. APURÍMAC CDRA. 33, JR. AREQUIPA CDRAS. 31, 33

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS. 10, 11, CALLE VILLAR CDRAS. 4, 5, 10, 27, MZ. F, JR. CALIFORNIA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. ELÍAS AGUIRRE CDRA. 1, JR. VIGIL SANTIAGO CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. APURÍMAC CDRAS. 2, 6, 7, 8, BARRIO FISCAL NO. 2, MZS. 2, 9, 10, JR. LORETO CDRAS. 11, 12, A.H. RUGGIA MZS. A, B, C, D, E, CALLE ANCASH CDRAS. 8, 9, JR. ARICA CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. LORETO CDRAS. 11, 12, JR. MARANGA CDRA. 1, A.H. SAN JUDAS TADEO MZ. F

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

CIUDAD MARISCAL CÁCERES PARCELA 1 MZS. E, E3, F3, G, G3, H, H3, I, I3, J, J3, A.H. AMPLIACIÓN STA. MARÍA PARCELA 2 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A.H. NUEVO MILENIO MZS. B, D, E, E4, F, F4, G, G4, AGRUP. FAM. CRUZ DE MAYO MZ. F2, A.H. STA. MARÍA MZS. F3, G3

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

A.H. ROSA DE AMÉRICA MZS. A, C, D, E, F, H, I, ASOC. LAS MAGNOLIAS DEL ARENAL MZS. B, D, I, A.H. LOS LIRIOS MZ. A

COMAS 10:00 – 17:00

ASOC. TUNGASUCA MZS. E, G, H, J, K, ASOC. MI CASA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. CHACRA CERRO MZS. A, C, AV. VENTURA MONJARAS MZ. G

BREÑA 11:00 – 12:00

JR. WASHINGTON CDRAS. 12, 13, AV. BOLIVIA CDRAS. 2, 3, 12, PSJE. VELARDE CDRAS. 1, 2, 12, 13

VENTANILLA 11:30 – 13:00

URB. ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA MZ. I, I5, I15

CALLAO 12:00 – 13:30

AV. ARGENTINA CDRAS. 29, 30, 31, 32, 33, CALLE ABANCAY CDRA. 32

BREÑA 13:00 – 14:00

AV. REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRAS. 8, 9, 14, JR. GRAL. VARELA CDRAS. 4, 5, 6, 8, JR. RECUAY CDRAS. 3, 4, 5, 8, JR. LORETO CDRA. 9, JR. BOLIVIA CDRA. 9, JR. CARHUAZ CDRA. 3

PUENTE PIEDRA 14:30 – 16:00

ASOC. VIRGEN DE LAS NIEVES MZ. B, C, ASOC. PALMAS DE MAYORCA MZS. A, B, C, E, LOTIZACIÓN SEMIRÚSTICA LEONCIO PRADO MZ. A, ASOC. PROGRESISTA MANZANILLA MZS. B, C, E

CARMEN DE LA LEGUA 15:00 – 16:00

P.J. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A1, B, B1, C, C1, I, I1, L, S, T, U, V, Z, JR. VICTORIA NAVARRO CDRAS. 3, 4, AV. JUAN VELASCO ALVARADO CDRAS. 3, 4, AV. MATERIALES CDRAS. 2, 3, 4, PSJE. MÉXICO CDRAS. S/N, 2, PSJE. MARÍA REGINA CDRAS. S/N, 2, 3

CALLAO 15:00 – 16:30

AV. ÓSCAR R. BENAVIDES CDRAS. 1, 44, 45, 46, 47, JR. LUIS GODÍN CDRAS. 1, 44, 45, 46, 47, 48, CALLE CIRO ALEGRÍA CDRAS. 1, 2, CALLE HURTADO ROMO CDRA. 1, AV. ELMER FAUCETT CDRA. 21, AV. SAN JOSÉ CDRAS. 1, 2, 46, JR. HIPÓLITO UNANUE CDRAS. 1, 2, 3, CALLE BARÓN HUMBOLDT CDRA. 1, JR. ANTONIO RAIMONDI CDRA. 1, JR. C. M. DE LA CONDAMINE CDRA. 1