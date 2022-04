Denuncian a trabajadora de conocida tienda que habría usado tarjeta de clienta para hacer compras

Mitha Preciado denunció que trabajadora de la tienda H&M del Real Plaza Centro Cívico, ubicado en el Cercado de Lima, habría usado su tarjeta de débito, aprovechando que ella la olvidó en caja del establecimiento comercial. El hecho ocurrió el último viernes 15 de abril, cuando la agraviada acudió a comprar un par de zapatillas con valor de 300 soles.

La víctima declaró ante el medio La República que aproximadamente 10 minutos de haber dejado el local se dio cuenta de que su tarjeta no estaba dentro de su billetera, por lo que inmediatamente volvió para recuperarla. Sin embargo, las personas de la tienda de ropa solo optaron por darle el cuaderno de objetos perdidos.

“Me acerqué, hice la compra, pagué con mi tarjeta, se lo di a la cajera. Me di cuenta de que no tenía la tarjeta y regresé. Me hicieron firmar un cuaderno de objetos perdidos. Tres días después veo que habían hecho una compra por S/ 320”, narró la joven.

La agraviada pudo averiguar el nombre de la empleada como Ana Bellen Villanueva Pérez. Posteriormente, la denunciante regresó a H&M y habló con el gerente, quien le mencionó que hasta este pasado lunes 18 le darían una respuesta. No obstante, hasta el momento la empresa no ha mantenido contacto con Preciado, quien sigue esperando la devolución de su dinero y el retiro de la implicada en el robo.