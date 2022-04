La Victoria: trabajadora muere tras ser atropellada dentro de terminal de buses interprovinciales

Este miércoles, una mujer perdió la vida al ser atropellada dentro de una terminal de buses, ubicada en la cuadra uno del jirón Esperanza, en el distrito de La Victoria.

La víctima, fue identificada como María del Carmen González Yontop (55), quien falleció cuando cumplía funciones de vigilancia y control de salida de los buses en el local de la empresa de transportes PerúBus.

La información preliminar, indica que González Yontop registraba la salida de una unidad vehicular en un cuaderno y de pronto, otro bus salió del local a una gran velocidad y terminó embistiéndola, lo que provocó su muerte.

CULPAN A LA MUNICIPALIDAD

Vecinos de la zona indicaron que la salida de buses de la empresa PerúBus por el jirón Esperanza representa un gran peligro para los transeúntes, por lo que solicitaron una mayor fiscalización de la Municipalidad de La Victoria.

"Ellos tienen su puerta de entrada y de salida por la avenida México, no por acá. La Municipalidad no se pronuncia. Ellos salen nomás y no se fijan. Fíjese a la señora cómo la han atropellado, ahí están las evidencias y las consecuencias y acá tiene la culpa la Municipalidad de La Victoria", indicó un vecino a RPP.