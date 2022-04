Trujillo: Extorsionadores amenazan con explosivo, ramo de flores y piden S/ 30,000 a su víctima

Extorsionadores llegaron hasta un inmueble del distrito de La Esperanza, ubicado en la provincia de Trujillo, donde dejaron un explosivo, un ramo de flores y una carta donde le piden a un humilde albañil el pago de S/ 30,000.

La tranquilidad que se vivía en la calle Benito Juárez, en La Esperanza, se vio alterado cuando el agraviado salió a la puerta de su casa y se percató de la presencia de un ramo de flores de color rojo y amarrillo, pero al costado un artefacto explosivo.

“El pasado jueves (7) me hicieron llegaron un sobre (carta) con amenazas y me pedían 30 mil soles para no atentar contra mi vida y la de mi familia”, indicó la víctima que trabaja como albañil.

Personal de la Comisaría Jerusalén-Wichanzao llegaron hasta la vivienda de la víctima para revisar las cámaras de seguridad de la zona y así poder identificar a los hampones y poder capturarlos. También llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes neutralizaron el cartucho de dinamita.

DELINCUENTES AMENAZAN

Los hampones venían amenazando a una humilde familia desde el jueves 7 de abril donde dejaron una carta extorsiva y le pedían el pago de 30 mil soles.

En el manuscrito se lee: “Lee bien lo que te voy a decir, sabemos que te está yendo bien y nos vas a colaborar sí o sí con 30 mil soles si es que no quieres que le pase nada a tu familia”.

Esta gavilla de malhechores también lo amenazan con que saben todos los movimientos de sus familiares y que debe pagar sino quieren que les hagan daño.