Keiko Fujimori sobre fallo de la Corte-IDH contra indulto a su padre: Siento que no es justicia

Esta mañana, en breves declaraciones, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) le ha generado una “profunda desilusión” por segunda vez a su padre, Alberto Fujimori, tras ordenar al Estado que no ejecute su liberación.

“Como familia hemos recibido esta noticia con muchísimo dolor por lo que están haciendo a nuestro padre. Guardábamos un poquito de esperanza de que la corte, tal como hizo la vez pasada, mantuviera la libertad de mi padre. Esta es la segunda vez que le generan esta desilusión”, expresó.

Seguirán luchando por la libertad de su padre

“Yo lo que siento es que todo lo que está pasando no es casualidad, esta demora en el trámite para que salga en libertad parece que ha sido premeditado. Siento que esto no es justicia, siento que no son derechos humanos, es injusto para una persona que está enferma y que es un anciano”, añadió.

Finalmente, Fujimori Higuchi remarcó que seguirán luchando por la libertad del expresidente, que ya ha conversado con sus hermanos al respecto, y que no son días gratos para su familia tras conocerse la sentencia de la Corte-IDH.