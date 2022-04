Chosica: colocan buses en medio de la Carretera Central para impedir circulación de transportistas

Esta mañana, varios transportistas de 'El Chosicano' han bloqueado la Carretera Central, colocando sus unidades en medio de la transitada vía, impidiendo la circulación de vehículos y desatando el caos.

Por otro lado, en la zona de La Cantuta, una turba de 150 personas se ubicó en modo de protesta a un costado de la carretera y solo habían dos personas de serenazgo en moto intentando controlar la situación.

En los paraderos hay gente y no hay transporte

"No hay policías. He visto que en el límite de Chosica y Chaclacayo hay un fuerte cordón policial, pero en Chosica centro no hay nada y ahí están haciendo el cierre de carreteras, actos de violencia", dijo a RPP un oyente.

"En toda la zona de la carretera Chosica-Lima no hay transporte. En todos los paraderos hay gente y no hay transporte, ni el privado se atreve porque en la zona de Huaycán no se sabe cómo está la situación", añadió.

(Con información de RPP)