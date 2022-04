SJL: Miembro del ejercito del Perú era el terror de los taxistas

Un nuevo robo se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho esta vez fue hecho por el sargento segundo del Ejército Peruano Adcell Suere (20), que utiliza el alias de ‘Charapa’. Este delincuente utilizó su día libre para hacer sus fechorías.

El ampón encañonó y masacró a un taxista para robarle sus cosas como sus celular y dinero, sin embargo, la Policía y vecinos de la zona trabajaron en equipo y lo atraparon en flagrancia, fue capturado junto a cómplice, apodado ‘Tarmeño’.

Como fueron los hechos

Según las investigaciones, el militar tomó la carrera a la víctima en la zona de ‘Bayóvar’ rumbo al portón de Jicamarca, en una zona algo oscura. Al ver la poca seguridad este aprovecho el momento y le puso el arma en la cabeza para poder quitarle sus cosas.

El taxista opuso resistencia y comenzó a gritar; por suerte los vecinos escucharon el pedido de ayuda y llamaron de inmediato a los policías del Escuadrón de Emergencia Este 1, quienes, al mando del comandante Edwin Cabrera, intervinieron con una pistola al integrante de la banda ‘Los Malditos de Jicamarca’.

“Fue a las tres de la madrugada. Al llegar, este sujeto (Suere), que estaba atrás, rastrilló el arma y me apuntó por la espalda, a la altura del pulmón. Me dijo ‘¡Ya perdiste!’. El otro me golpeó en la cabeza”, dijo el agraviado.

El conductor del vehículo, por suerte, se encuentra estable a pesar de la golpiza y está recibiendo los estudios médicos en una clínica cercana para su pronta recuperación.