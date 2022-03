Magno Salas sobre acuerdos del MTC con gremios de transportistas: “No hay ningún acuerdo”

Magno Salas Montiel, presidente del Gremio de Transportistas y Conductores, en entrevista con 2022 en 24 Horas señaló que no el gremio al que representa no se ha reunido con con el Ejecutivo, tal como lo afirmó el premier Aníbal Torres.

"No hay ningún acuerdo, no hemos sido invitados a reunión que han tendido con un sector del gremio [...] Ellos (Ejecutivo) no tienen idea de quienes les están haciendo la huelga, ellos se han reunido con un sector del transporte y no con todos ni con la mayoría, hay un error del ministerio", expresó.

En esa línea, Magno Salas, manifestó que el gremio de transportistas trabajan de manera "desigual" por el alza del precio del combustible.

GREMIO DE TRANSPORTISTAS DIO TREGUA A GOBIERNO

Además, Magno Salas Montiel, recordó que el gremio de Transporte dio una tregua al Gobierno suspendiendo el paro del 6 de noviembre debido al plazo de 20 días que les habrían pedido para plantear soluciones ante su pliego de reclamos.