Diésel sube hasta en S/1.98, pese a estar en Fondo de Estabilización de Precios

Tras el anuncio de Petroperú informando el aumento de precios de los combustibles, muchos gremios y agrupaciones, han mostrado su molestia por este hecho. Sin embargo, la empresa estatal enfatizó que el diésel y el GLP envasado permanecerían 'inalterables' por encontrarse dentro del Fondo de Estabilización de Precios (FEPC), pero otra es la situación que se ve en la realidad.

Varios usuarios han reportado que el diésel vehicular en Lima Metropolitana se ha elevado entre los S/0.25 hasta S/1.98 en la última semana en varios grifos de distintos puntos de la capital, según informó la República.

De acuerdo a Pedro Gamio, exviceministro de Energía, el FEPC no estaría cumpliendo su objetivo y el subsidio se quedaría en la cadena de intermediarios, por lo cual la ayuda no llega al usuario final. Otro factor que estaría afectando es la especulación de precios. En tanto, el también ex ministro de Energía, Luis Espinosa, dijo para La República que el alza de combustibles es parte del libre mercado, donde los precios se rigen en función de la demanda.

DIÉSEL EN EL PERÚ

El diésel vehicular es el principal combustible que se vende y consume en el país. Solo en enero de este año su consumo fue del 62.41%, según Osinergmin, una cifra que supera por mucho a otros gasoholes, que solo significaron el 23.05%, por ello la importancia que se encuentre en el Fondo de Estabilización de Precios, pues este fondo evita que la alta volatilidad de los precios del petróleo crudo y sus derivados lleguen al usuario final.

Con información de La República.