Jorge González Izquierdo sobre alza de combustible: "El Gobierno no debe controlar precios"

Tras el anuncio de Petroperú, sobre un aumento en el costo del combustible, miles de personas vinculadas al sector transporte han expresado su disgusto ante esta nueva alza. Sin embargo, dicho problema podría incluso perjudicar a otros sectores.

En entrevista con Mávila Huertas, el destacado economista, Jorge González Izquierdo, detalló que el alza del combustible tendrá una repercusión en alimentos y otros productos. "Esto ya se extiende, se esparce, se desparrama por toda la canasta. Cuando sube el combustible, te suben los fletes con que se transporta la carga. Cuando suben los fletes, te suben los costos de transportas varios tipos de productos, ya no es solo el combustible, te suben los alimentos, etc".

Asimismo, como si de un efecto dominó se tratase, González Izquierdo advirtió que los fertilizantes también se verían perjudicados. "El Perú importa casi todos sus fertilizantes, entonces, eso te hace subir los costos de producción del agro y especialmente de los alimentos", añadió.

Evitar control de precios

Ante esta situación, el también ex ministro de trabajo advirtió que, por nada del mundo, el gobierno de Pedro Castillo debe buscar controlar los precios de los productos. "El gobierno del presidente Castillo no debe controlar los precios, cuidadito con eso porque el remedio puede ser peor que la enfermedad, sino miren lo que pasa en Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua, etc", dijo.