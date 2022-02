Dilo Fuerte: Sujeto que agredió a taxista en Punta Hermosa da su versión de los hechos

Tras difundirse las imágenes de cómo Guillermo Mendoza, un sujeto quien conducía por Punta Hermosa, agredió brutalmente a un taxista la noche del 13 de febrero. Miles de comentarios de rechazo y repudio por su accionar se han desatado. Ahora, este sujeto, llega hasta los sets de Dilo Fuerte para dar su versión de cómo llegó a producirse este lamentable incidente.

Según cuenta el agresor, su violento accionar se debe a que el agraviado, identificado como César Guillén, mantuvo su vehículo estacionado en plena pista durante más de 40 minutos, generando tráfico y el malestar tanto de él como del resto de conductores.

Asimismo, argumentó que, existen otros videos en donde el taxista lo acorrala con su vehículo y le echa gas pimienta. "No se logra ver, pero hay un segundo video en donde él me corretea con su carro, me cierra, se baja en el momento que yo lo hago, me echa gas pimienta, entonces fue ahí cuando yo le hago una llave, por tema de defensa personal", sostuvo.

Familiares exigen cadena perpetua

En tanto, la hermana de la víctima, confesó ante Lady Guillén que espera que le caiga todo el peso de la ley al agresor de su hermano, quien terminó en UCI durante 3 días debido a la brutal golpiza.

"A la justicia le exijo todo el peso de la ley, si es posible cadena perpetua, porque el daño que le hizo a mi hermano es irreparable", manifestó la hermana, quien reveló que la víctima presenta desprendimiento del cráneo encefálico, entre otras lesiones.