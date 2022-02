Jorge Muñoz sobre dar armas al Serenazgo: “puede generar más violencia”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó su rechazo a la propuesta de dotar con armas no letales a los efectivos de Serenazgo, a fin de combatir contra la delincuencia, pues considera que “podría generar más violencia”.

“Personalmente en los temas de seguridad ciudadana he expresado que creo que no es acertado darles armas no letales a los serenos porque eso puede generar más violencia”, dijo en declaraciones a los medios de prensa.

Fortalecer a la policía

Muñoz considera que el uso de estas armas en manos equivocadas podría representar un peligroso para el propio ciudadano de a pie. Asimismo, reveló que le ha expresado, tanto al ejecutivo como al presidente Pedro Castillo, implementar acciones que fortalezcan a la PNP.

“Lo que he planteado con toda claridad tanto al premier como al presidente es que se fortalezca la Policía Nacional y que se hagan trabajos relacionados con investigación criminal, que se nos permita tener una mejor relación y patrullaje integrado”, sostuvo.