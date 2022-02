Ministerio Público rechaza declaraciones de procurador contra fiscal Zoraida Ávalos

Trabajadores del Ministerio Público, fiscales y administrativos, emitieron un pronunciamiento rechazando las declaraciones del procurador Javier Pacheco, quien señaló que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formaría parte de la organización 'Los cuellos blancos del puerto'.

Señalaron que estas afirmaciones se registran en un contexto en el que los fiscales de las diferentes especialidades realizan diversas investigaciones y procesos penales de corrupción, lavado de activos y otro contra diversos imputados vinculados al poder político y económico.

Fiscal Zoraida Ávalos responde

Tras estas afirmaciones, la titular del Ministerio Público habló, señalando en entrevista con RPP, que todo lo declarado por el procurador Pacheco solo “pretende generar desconfianza de la ciudadanía hacia la fiscal de la Nación y la institución que represento”.

Zoraida Ávalos dijo también que no hay ninguna evidencia de lo declarado por Pacheco. “Es poco serio que salga así. No existe ningún audio, no existe audio, no conozco a estos señores. Nunca he tratado con ellos, es fácil lanzar acusaciones, pero no pueden probar nada”, afirmó.