Aníbal Torres sobre respuesta del Congreso: “Aceptamos la fecha programada”

El primer ministro, Aníbal Torres, se pronunció respecto a la respuesta que dio el Congreso sobre la fecha en la que el gabinete ministerial acudirá al pleno para solicitar el voto de confianza. El premier confirmó que el ejecutivo aceptó presentarse el 8 de marzo.

“La señora presidenta del Congreso ha señalado como fecha el 8 de marzo. Nosotros aceptamos la fecha propuesta por el Congreso. Nosotros nos sometemos a eso, es la facultad del Congreso, de manera que allí no hay nada más que hablar”, indicó.

Asimismo, el premier reveló que esperan continuar con las mesas de diálogo entre el ejecutivo y las distintas bancadas, a fin de lograr los consensos que garanticen el voto de confianza, sin embargo, aseguró que respetarán a aquellas agrupaciones que no desean conversar.

Si hay alguna bancada que no quiere conversar con nosotros, creo que no, pues tenemos que respetar su decisión. No vamos a presionarla ni a criticar sobre eso”, dijo.

Pidió disculpas

En tanto, el exministro de Justicia ofreció disculpas a María del Carmen Alva y los congresistas de la república, por acusar a los parlamentarios de ser “golpistas” y buscar la vacancia del presidente Pedro Castillo. “A todos los congresistas, mis disculpas por las expresiones que haya manifestado en el fragor de esta contienda”, expresó.

Dichas declaraciones se dan luego de que la presidenta del Congreso respondiera ante tales acusaciones, señalando que los parlamentarios creen plenamente en el diálogo y jamás recurrirían a estrategias que contribuyan a la inestabilidad política.

“Hace dos días, el primer ministro Torres dijo que este Congreso era golpista y que complotaba para derrocar al presidente, buscando ahondar la crisis. Queremos decirles a todos que el Congreso tiene un solo objetivo que es el de conseguir un Perú mejor. Nosotros creemos en el diálogo y la concertación, por ello queremos anunciar que lo recibiremos para oírlo el 8 de marzo”, manifestó la parlamentaria.