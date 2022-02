Pérez Guadalupe sobre Pedro Castillo: “No tiene consciencia de la realidad”

El ex titular del Mininter se pronunció respecto al gobierno de Castillo Terrones, asegurando que el mandatario no es consciente de la crisis política que afronta el país.

El ex ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, se pronunció respecto a la situación del gobierno de Pedro Castillo, quien en 7 meses al mando del país ya cuenta con un 70% de desaprobación, además de cambiar el gabinete ministerial hasta en 4 ocasiones.

En entrevista con Canal N, Pérez Guadalupe afirma que, para él, Castillo Terrones no es consciente de sus acciones ni de la inestabilidad política que atraviesa el país bajo su mandato. “Mi opinión personal es que el presidente no tiene consciencia de la realidad. Vive en un mundo paralelo, de negación, no sabe que el 70% está descontento con su gobierno”, indicó.

Asimismo, el también expresidente del INPE, señaló que la palabra del presidente no tiene ninguna validez, pues siempre termina haciendo todo lo contrario. “Su palabra está cada vez más devaluada, lo que él dice hoy mañana se desdice sin el más mínimo pudor. Lo hemos visto desde el 28 de julio que lanza un discurso y el día 29 nombra un gabinete a cargo de ‘Puka’ Bellido”, argumentó.

Sobre su aparición en operativos

Al referirse sobre la reciente participación de Pedro Castillo en la presentación de resultados de un mega operativo, Pérez Guadalupe argumentó que esto lo haría por indicación de sus asesores, en un intento desesperado por limpiar su imagen, pese a que estar presente en operativos no son labores de un Jefe de Estado.

“se presenta con su chaleco antibalas y un látigo en mano para un operativo policial, más desubicado no puede ser, esa no es la función de un presidente de la república”, dijo.