Hernando Cevallos sobre Perú Libre: “Hay un sector que está en contra de las vacunas”

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que dentro del partido Perú Libre existe un grupo de personas quienes están en contra de la vacunación contra la COVID-19, sin embargo, desconoce si el partido de gobierno tuvo alguna injerencia para que deje de ser el titular del Minsa.

“No tengo idea de eso (de que Perú Libre presionó para que no continúe en el Minsa). Espero que no porque yo he conversado con varias dirigentes de Perú Libre de la mejor manera”, declaró el exministro en entrevista con RPP Radio.

Asimismo, recalcó que a pesar de que no todos en Perú Libre vean con buenos ojos las vacunas, deben reconocer que en su gestión como titular del sector Salud se ha hecho un gran esfuerzo para luchar contra la pandemia.

“Salvo un sector que está en contra de las vacunas, entiendo que Perú Libre tiene que reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo desde el sector Salud no solo en la vacunación, sino en garantizar la suficiente cantidad de camas, de oxígeno, una descentralización más importante”, agregó.

Sobre nuevo ministro

En tanto Cevallos confesó que desconoce la trayectoria del doctor Hernán Condori Machado, sin embargo, confía en que sea una persona capacitada para liderar el Ministerio de Salud, de igual forma, espera que, los esfuerzos por inocular a toda la población continúen sin ningún contratiempo.

“Creo que (la vacunación contra el COVID-19) va a continuar. Cuando hablamos de un sector de Perú Libre, estamos hablando de un sector minoritario. Yo no conozco las calificaciones del nuevo ministro de Salud, entiendo que debe ser una persona calificada para asumir el cargo”, indicó.