Guido Bellido: "El presidente Castillo no tiene intención de cerrar el Congreso"

Tras el mensaje a la nación dado por el presidente Pedro Castillo, en el cual anunció una recomposición del gabinete ministerial encabezado por Héctor Valer. El exprimer ministro, Guido Bellido, se pronunció sobre las declaraciones de Castillo Terrones el día de hoy en su mensaje a la nación.

En entrevista con el periodista Jaime Chincha, Bellido descartó que el mandatario estuviera culpando al congreso por la inestabilidad en su gobierno, asimismo, descartó que Castillo esté pensando en cerrar el Congreso. "El presidente, lo digo con conocimiento de causa, no tiene en ningún momento la intención de cerrar el Congreso, de chocar. No tiene esa intención.", dijo.

Además, agregó que en su breve periodo como premier, mantuvo comunicación con Castillo respecto a temas relacionados, por lo cual puede dar fe de que no busca un enfrentamiento con los congresistas. "Cuando he estado en la PCM hemos conversado y siempre el presidente mantiene el respeto y la cautela. Puedo dar fe de algo que he escuchado”, indicó.

Critica designación de Valer

No obstante, el extitular del consejo de ministros no entiende cómo pudieron designar a Héctor Valer para dicho cargo, añadió que no hubo ninguna propuesta al respecto. “No sé de dónde salió, creo que estaba pasando por la plaza San Martín y lo han llamado. Así nomás podría entender su llegada porque no hay otra forma. No había consenso en ninguna parte, no había propuestas, nunca escuchamos nada de esto”, declaró.