Leonard León se defiende y acusa a su hermana de agredir a su mamá

Luego de las declaraciones de Vanessa León el día de ayer en Dilo Fuerte, en donde acusó a su hermano Leonard León de impedirle ver a su madre, el artista no se quedó callado y decidió responder ante las acusaciones.

Vía telefónica, en el programa de hoy conducido por Lady Guillén, el cumbiambero negó tajantemente el hecho de que él impidiera que ambas se junten. Incluso, reveló que Vanessa ha denunciado a su propia madre, motivo por el cual no puede acercarse a ella.

“Tanto mi mamá como ella (Vanessa) tienen medidas de protección, porque ella denunció a mi mamá por violencia física y psicológica, yo me pregunto, ¿cómo mi mamá siendo una persona inválida de por vida puede agredirla a ella?”. Indicó.

Violentó contra su madre

Leonard León continuó poniendo en duda las declaraciones de su hermana. Señaló que no hay forma de que su madre le pegara a Vanessa ya que ella siempre le dio mucho amor y cariño, por el contrario, reveló que Vanessa si ha utilizado la violencia contra su progenitora.

“Hace aproximadamente 8 años mi mamá me comentó que mi hermana la violentó. Es más, mi hermana es una persona que se acerca a mi mamá no por cariño, sino por dinero, y si mi madre no le da lo que ella quiere, la humilla”, agregó.

Su hermana lo niega

Vanessa León, quien estaba presente en el programa, negó haber violentado contra su mamá y advirtió a Leonard que tendrá que mostrar las pruebas de todo lo que dijo. “El va tener que probar eso, con pruebas suficientes para demostrarme a mí que realmente yo la he maltratado”, dijo.