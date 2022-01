Leonard León: Su hermana lo acusa de no dejarle ver a su madre

Un nuevo escándalo en el entorno de Leonard León ha puesta al cantante en el ojo de la tormenta. Su hermana, Vanessa León, lo acusa de impedirle visitar a su mamá, quien viene recuperándose de la amputación de su segunda pierna.

En declaraciones para el programa “Dilo Fuerte”, Vanessa asegura que el cumbiambero le ha prohibido el ingreso a su casa, de la cual ella tuvo que salir debido a un altercado que tuvieron en el 2019, cuando Vanessa lo denunció por agresión física y verbal. “Leonard es el que decide, el que manda. No me deja estar un ratito compartiendo con mi madre”, declaró para Dilo Fuerte.

Asimismo, confesó que, durante el tiempo que estuvo viviendo en la casa de Chiclayo, donde vive su madre, Leonard León, quien vive en Lima, no se preocupaba por la salud de la mujer que le dio la vida, y prefería pasar su estancia en el norte del país bebiendo con sus amigos. Vanessa también señaló que el ex de Carla Tarazona la obligaba a estar encerrada en la casa, atendiéndolo en todo momento.

Lo niega

Por su parte, Leonard León respondió a las acusaciones de su hermana. Diciendo que es la propia madre quien se niega a ver a Vanessa. “En ningún momento di ninguna indicación para que no se le pueda ver a mi madre. Ella está en todos sus cabales. Mi mamá es una mujer adulta que puede decidir, a quién recibe y a quién no. Respeto sus decisiones y si mi mamá decide no verla es por algo”, respondió el cantante.