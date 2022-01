Carlos Hackansson sobre declaraciones de Pedro Castillo: “Va contra la Constitución”

Las últimas declaraciones del presidente Pedro Castillo en su entrevista para CNN no cayeron nada bien al sector político de nuestro país. Castillo Terrones manifestó una intención de otorgarle salida al mar a Bolivia por territorio peruano.

En una entrevista para Perú 21, el abogado constitucionalista, Carlos Hackansson, declaró que las intenciones de Castillo son anticonstitucionales y que el congreso debe tomar medidas para exigir una rectificación. “Lo que el Congreso debería hacer con espíritu de cuerpo- dado que se trata de un tema de Estado- es presentar un comunicado y conminar al presidente Castillo a que se rectifique.”, señaló.

No obstante, de reafirmarse en su postura, Pedro Castillo podría ser culpado por el delito de traición a la patria, e incluso, podría proceder una nueva moción de vacancia por este delito. “Si el presidente no se rectifica ya podemos hablar de esta causal que se está mencionando (vacancia por traición a la patria).”, agregó.

El abogado argumentó que las declaraciones de Pedro Castillo atentan contra la Constitución y una de las principales funciones de la persona quien gobierna un país, el cual es velar por la soberanía. “Esa declaración de intención, primero, va contra la Constitución, porque el presidente tiene que cumplir lo que dice la Constitución y defender la soberanía, la integridad del territorio patrio.”, dijo.

No hay cabida a referéndum

Carlos Hackansson también explicó que, al tratarse de un tema de estado, la posibilidad de que Perú le brinde salida al mar a Bolivia no es un tema que deba estar abierto a la opinión. “No cabe un referéndum para estas cosas. Hay temas de Estado que no están sometidos a la opinión, ni a la discusión como es el interés del territorio patrio. finalmente, si no se rectifica podría configurar una traición a la patria, a los deberes patrios. El presidente es un jefe de Estado que personifica a la nación”, concluyó.