Premier Vásquez: Ejecutivo busca sanción ejemplar para responsables de catástrofe ecológica

La premier Mirtha Vásquez señaló que el Gobierno busca una sanción ejemplar y que deje un precedente, contra los responsables de la catástrofe ecológica registrada la semana pasada, a raíz del derrame de cientos de barriles de petróleo, en el mar de Ventanilla.

Asimismo, la funcionaria mantuvo su posición de que la empresa Repsol, a cargo de la refinería La Pampilla, no reaccionó de manera diligente ante este suceso, lo que generó una serie de consecuencias mucho mayores, que si se hubiera tomado acciones a tiempo.

Información inexacta

También acusó a la compañía de no haber implementado su plan de contingencia, de entregar información inexacta sobre la cantidad de petróleo y el área afectada, y de no estar atendiendo debidamente a los pescadores damnificados por el derrame, que no pueden salir a trabajar.

“En estos momentos estamos haciendo un análisis de todas las acciones legales que podemos implementar. Hemos convocado a un equipo legal que revise esos temas, tenemos que ser muy escrupulosos, no descarto nada, en estos momentos nos toca revisar todos los aspectos legales”, señaló.

Canasta de víveres

Vásquez Chuquilín aclaró que cuando anunció la entrega de canastas para las familias de los pescadores afectados por el derrame, lo hizo con un sentido humanitario, ya que no pueden salir a trabajar, no se trata de una forma de indemnización.

Finalmente, la titular del Gabinete Ministerial señaló que a la empresa Repsol se le ha dado una serie de responsabilidades inmediatas, como la limpieza de las playas y otras que, si no cumple, será pasible de una drástica sanción, informa la agencia Andina.