Ate: Hombre fue dopado por un joven que conoció en aplicativo de citas y le roba costoso anillo

Un sujeto denunció que fue dopado en su departamento de Ate, por un joven que conoció mediante un aplicativo de citas. Este le habría robado un anillo de compromiso valorizado en 5 mil dólares, y todas sus tarjetas bancarias, con las cuales hizo retiros por más de 1600 soles.

“Yo lo conocía a través de un aplicativo, él me escribió el día de mi cumpleaños. Me dijo qué te parece si te invito un ceviche, tomamos algo y así celebramos, yo acepté porque me envió unas fotos, me contó un poco sobre él, que era casado y solo buscaba amistad” señaló la víctima.

Encuentro por cumpleaños

“Quedamos para vernos en una cevichería de San Borja, comimos, tomamos cervezas y fue ahí cuando me sentí mal, fui al baño, cuando regresé ya estaba mareado. Le dije si quería seguirla en mi casa, más tranquilos, y aceptó, me llevó en su auto, llegamos y quise seguir tomando en la cocina, pero él me dijo mejor en tu habitación”, agregó.

“Al entrar al cuarto traté de guardar la billetera sin que se dé cuenta pero fue tarde porque ya la había visto. Él estaba detrás de mí, me vio y yo opté por ir a mi cama. Bebí el vaso de cerveza que me invitó, pero estaba cansado y me quede dormido. Ya no recuerdo nada”, recordó.

Dinero, relojes y anillo

“Cuando me levanté al día siguiente no encontré mi dinero, relojes y otros artículos de valor, se llevó todo. También abrí la caja del anillo y tampoco estaba, era de mi amiga, valía 5 mil dólares, lo estuve guardando a su pedido, porque era de su anterior relación sentimental”, finalizó.

El agraviado entregó las imágenes de la cámara de seguridad del edificio a la Policía Nacional para que pueda dar con este ladrón. Además, instó a las personas para que tengan cuidado y no confíen en aquellos que conocen a través de estas aplicaciones para conocer amigos, informa La República.