EsSalud inició este domingo 16 vacunación contra la influenza para proteger a poblacón

El Seguro Social de Salud (EsSalud) inició desde hoy, domingo 16 de enero, la vacunación contra la influenza para proteger a la población de esta contagiosa enfermedad. Esta campaña se pondrá en marcha desde el lunes 17 en todos los vacunatorios y establecimientos de EsSalud de todo el país.

Los asegurados y no asegurados mayores de 18 años podrán hacerlo desde hoy en los vacunatorios de Playa Miller, ubicada en Jesús María, de 6 a.m. a 10 p.m., así como en el del Parque de las Leyendas, de 7 a.m. a 4 p.m. Los menores de edad serán inmunizados en los centros de salud que están adscritos.

Quienes concurran a los vacunatorios por su dosis contra el covid-19 se les ofrecerá también la vacuna contra la influenza. Cabe señalar que la vacuna contra la influenza no impide ser inoculado contra el SARS-CoV-2 al mismo tiempo.